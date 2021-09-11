【時報記者任珮云台北報導】產業景氣變化快速，同樣是機殼一線大廠，手機、NB機殼廠可成(2474)8月營收雙降，而伺服器機殼廠勤誠(8210)8月營收雙升。

可成8月營收為32.47億元，較7月份的34.71億元，月減6.5%；較去年同期的77.24億元，年減58%。專業伺服器機殼勤誠(8210)8月合併營收為新台幣9.22億元，月增16.8%，較去年同期增長38％，再創單月歷史新高；累計1-8月營收為新台幣58.68億元，年增18.9％，亦為歷年同期新高。

可成表示，8月營收相較去年同期減少，除因今年起不再認列泰州廠營收，整體供應鏈缺料導致客戶放緩拉貨速度，加上COVID-19病毒變異疫情擴大衝擊全球運能，均為同比下降主要原因。2021年累計前八個月合併營收297.49億元，較去年同期557.3億元，年減46.6%，主因泰州廠今年不再計入營收，以及供應鏈缺料影響，符合公司預期。

目前整體市場供需仍受缺料影響，惟產品組合持續動態調整，加上來自新產品/新客戶貢獻，以及遞延出貨效應，第三季營收展望預期持平。

勤誠表示，下半年客戶需求十分強勁，目前訂單能見度可達年底，不僅美系客戶的資料中心需求增溫，中系客戶亦陸續導入Whitley新平台，公司對於全年營收雙位數增長深具信心。另針對鋼材價格持續上漲，公司已積極執行內部調整，致力維持下半年毛利率在上半年的水準，並於未來逐步優化。

除了持續研發推出新品，勤誠亦積極擴充產能因應伺服器需求成長，嘉義新廠將於今年底進入量產，未來逐步開出產能後，明年底將可達到每月8-10萬台產能，與勤誠現有的中國昆山廠或東莞廠相當；新廠除了結合低成本智慧製造的設計概念，融入精實管理與智慧工廠的理念，更應用了環保理念及人文連結，包含採用節能減廢的綠建築、推動產學合作以培育人才，以及開放場域給在地藝術家展示創作等，顯示勤誠兼顧智慧科技、永續發展、社區關懷等面向的完整規劃，帶領勤誠進入下階段成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意