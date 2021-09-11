【時報-台北電】天音控股宣布擬籌劃參與聯合收購某手機品牌業務。收購範圍擬涉及品牌商標、研發及供應鏈等。但該事項目前處於初期商議籌劃階段，公司與交易對方未簽署任何意向書或相關交易協議，且尚未確定交易主體、涉及的具體資產範圍及交易對價，尚未開展盡職調查、審計、評估等相關工作。

據上證報指出，2020年天音控股出資5億元參投星盟信息，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，這回再一次出手與聯合收購手機品牌業務。

天音控股的控股股東深投控實力雄厚，是深圳市國資委100%持股的投資平台。截至2020年底，深投控總資產8454億元、淨資產3528億元，2021年在世界500強裡排名第396位。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#天音 #收購

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