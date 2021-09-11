中美元首習拜10日剛結束熱線，傳美國馬上行動準備施壓中國，消息傳出，白宮在美東時間10日舉辦會議，探討對中國貿易補貼的調查，且可能向價值3千億美元的中國進口商品徵收關稅。
香港01報導，有知情人士表示，包括美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等官員在10日開會，探討對中國貿易補貼的調查以及評估對美國經濟造成的衝擊，並討論此前中美首階段貿易協議以及相關執法選項。
知情人士指出，美國可能就貿易問題繼續對中國施壓，後續很可能對價值3千億美元的中國進口商品祭出徵收關稅懲罰。美國貿易代表署已開始量化美國因中國補貼所造成的損害，以衡量後續應對措施。
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