【時報記者王逸芯台北報導】專業TPU機能布料暨成品廠八貫(1342)8月營收創歷史次高，目前八貫訂單能見度達明年第一季，機能性布料及成品組件兩廠的稼動率全數滿載，看好第四季仍有挑戰單月營收新高的機會。

八貫8月營收新1.83億元，相較去年同期成長23.4%，月減少0.05%，為歷史次高，累計前8月營收13億元，年增率為27.7%。

八貫營收表現於今年6、7兩個月連續繳出創新高走勢，8月雖因配合戶外、航太等客戶的出貨排程，加上全球塞港問題因素，仍有1.83億元的高檔表現，從目前訂單能見度達明年第一季，八貫機能性布料及成品組件兩廠的稼動率全數滿載，且第四季會有新產品開始出貨等營運展望來看，後續業績可望逐月走升，第四季仍有挑戰單月營收新高的機會。

八貫表示，今年主要受惠歐美國家陸續解封後引發的報復性消費所帶動，尤其美國在疫苗覆蓋率提升後，疫情期間備受壓抑的戶外休閒活動與旅遊人潮湧現，八貫得以受惠長期深耕合作之國際戶外品牌大廠拉貨力道強勁，而八貫持續投入新品研發帶來產品銷售單價提高及營收成長，同時中美貿易戰造成的轉單效應，也形成推波助瀾的力道。

八貫今年營運表現明顯拉高，除了戶外用品需求強勁，下半年起航太產品訂單回籠亦有相當助益，包括逃生滑梯、救生筏及頂篷與救生衣等，7月起都已開始穩定放量出貨；八貫表示，在目前公司同時處在訂單能見度至明年第一季，以及全產能稼動率滿載的情況下，機能性布料廠將會優先將現有的班次增加1~2班次以作因應，而成品組件廠將會購置數台高周波機台等設備，明年總產能可望再提高。

(時報資訊)

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