【時報記者張漢綺台北報導】東台(4526)受部分子公司出貨遞延影響，8月合併營收為8.85億元，月減10%，東台目前在手訂單達40億元，下半年接單將比上半年成長10%到20%，預期下半年營收將優於上半年。

東台集團營收以工具機為主，約占82%，電子設備營收約占18%，受到歐洲正逢暑假期間及部分子公司出貨遞延影響，東台8月合併營收為8.85億元，較上月減少10%，較去年同月增加59%；累計前8月合併營收66.08億元，較去年同期增加近30%。

在產品應用面方面，汽機車產業約占營收43%，電子業約占18%，航太業約占7%；若以地區來看，台灣、大陸為主要市場，約占71%，亞洲其他地區則約11%，歐美地區則占18%。

東台近年執行產品線重整計畫發酵，高附加價值與具智慧製造功能產品銷量訂單增加，毛利提升，上半年稅後盈餘為0.3億元，每股盈餘0.12元。

目前東台輪圈在洽談中的訂單約12億元，輪圈類則是來自工具機、航太相關以及大陸市場，下半年輪圈產業仍具有成長動能；PCB上半年接單，下半年開始出貨，且有高階機種出貨，可望持續改善毛利率。

在航太相關產品部分，今年貢獻來自亞太菁英，亞太有8成訂單都是來是航太，且獲得韓國訂單，而大陸航太產業表現也還不錯，航太占比有機會回到10%。

目前東台在手訂單約40億元，每個月訂單約9億元到10億元，上半年營收主要來自去年接單，平均交期4個月到6個月，預期8月接單將反映在12月營收，東台下半年營收將優於上半年。

(時報資訊)

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