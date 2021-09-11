時報-商情早報

1.避險需求弱，拖累周五紐約期金跌破1800美元。

2.09/10SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.40美分。

3.09/10BDI運費指數為3864.00。

4.09/10TRJ-CRB上漲1.96，為220.43。

5.CBOT：9月黃豆粉漲5.70美元，每公噸為342.00美元。

6.西德州原油上漲1.56美元，每桶為69.82美元。

7.NYMEX：10月輕質原油漲1.58美元，每桶為69.72美元。

8.NYCE：10月棉花漲0.67美分，每磅為95.23美分。

9.LME：09/10期銅收9694.50美元/公噸，漲307.00美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求弱，拖累周五紐約期金跌破1800美元；因美元以及美國公債利率轉漲，削弱黃金避險需求，令期金價格轉跌，並再次失守1800美元關鍵點，但因目前市場多關注聯準會(Fed)動態，故投資人偏保守而限制跌幅，而白銀跌逾1%，鈀金則跌近2%；周五(9/10)收盤報價，12月黃金跌7.9美元，報每盎司1792.1美元，12月白銀跌0.28美元，10月白金跌18美元，12月鈀金跌16.5美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應短缺，鎳價觸及逾7年高點；因鎳常使用於電動車電池製造與不鏽鋼產業，在需求大幅提升的情況下，加上倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫的庫存量持續減少，造成供應上的短缺，致倫敦(LME)周五鎳價續漲，觸及逾7年高點。終場周五(9/10)期鎳上漲202美元；期錫上漲283美元；期鋅上漲43.5美元；期鋁上漲84.5美元；期銅上漲307美元；期鉛上漲19.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-供應仍緊，周五歐美原油期貨反彈逾2%；自8月下旬以來，美國墨西哥灣因受颶風艾達襲擊，約有140萬桶/日的石油產能，依然處於停產狀態，產量總損失累積則逾2200萬桶；此外，美國總統拜登和中國國家主席習近平，本周通話的消息也為油市帶來提振，終場油價反彈逾2%；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.58美元，漲幅2.3%，報69.72美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.47美元，漲幅2.1%，報72.92美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-供需樂觀，周五BDI指數大漲6.1%；受到海岬型船運價，增加超過5000美元的影響，激勵波羅的海乾散貨BDI指數，觸近一周以來新高。分析師表示，目前供需面態勢良好，故對於乾散貨收益前景抱持樂觀看法；其中最新報價BDI指數上漲221點，收3864點，漲幅6.1%；BCI指數上漲605點，收5567點，漲幅12.2%；BPI指數上漲85點，收作3595點，漲幅2.4%；BSI指數下跌9點，收作3170點，跌幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-逢低買進，周五日本天然橡膠期貨連2日反彈；受累全球汽車產量下降，下游需求疲軟，打壓近日大阪期膠跌近11個月低點後，立即出現投機買盤承接，以及投資人於周末前解除空頭頭寸，帶動膠價連2日彈升，不過上海期膠仍持續收跌；大阪OSE交易所指標2期貨漲1.3%，報每公斤202.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.2%，報每公斤177.4美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.3%，收於每噸12435元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆止跌反彈1.3%，據美國農業部月度供需報告顯示，美國大豆收穫的英畝數減少，符合原先市場預期，而玉米期價也自7個半月低點彈升；另外，因供應擔憂趨緩，引發賣壓出籠，小麥收低，並跌近七週低點，終場9月大豆漲16.5美分，報1275.25美分， 9月玉米漲6.75美分，報502.75美分，9月小麥跌6.5美分，報675美分，9月黃豆油跌0.28美分，報55.74美分，9月黃豆粉漲5.7美元，報342美元。(鄧凱綺整理)

7.棉花期貨-出口利好，周五紐約棉花期貨反彈上漲；因出口預測增加提振，據美國農業部 (USDA)月度供需報告顯示，美國出口預估值調升50萬包，至1550萬包，抵消產量較前一個月增加120萬包利空消息，激勵低接買盤，推助棉價止跌回升，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.7%，報每磅95.23美分，12月棉花期貨漲0.3%，收盤每磅93.5美分。(鄧凱綺整理)

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