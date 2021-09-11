大陸房產巨頭恆大集團身陷債務危機，引發外界擔憂。財信傳媒董事長謝金河表示，恆大這顆大地雷若引爆將衝擊大陸金融體系，近期股價跌不休，背後代表著像鐵達尼號要撞冰山前的警訊，值得注意的是，恆大發行高收益債也逐漸撞擊到台灣部分投信發行的高收益債券基金，「恆大的債務好像離台灣很遙遠，但慢慢大家會感受到。」

謝金河在臉書發文指出，回顧90年代，台股從12682狂跌萬點，很多高舉槓桿的建商，一手向銀行搬錢、一手炒股，最後紙包不住火，股價崩跌，帳上債務愈堆愈高，最後兩手一攤，倒給銀行；要不然就是在破產前，弄一大筆錢捲款潛逃，新巨群集團負責人吳祚欽是一個顯例；導致2000年陳水扁執政時，本土銀行吃下的呆帳已逾2兆台幣。

謝金河認為，現在這個情況開始在中國上演，首先要攤牌的可能是許家印的恆大系。他提到，自己在三年前就示警恆大債台高築的危機，這三年來，恆大債務有增無減，如果看恆大的半年報，去年總負債是1.95兆人民幣，今年上半年變成2.36兆。

恆大債務難減，更可怕的是股價跌不停，跟許家印有關的4家公司，恒大從32.5跌到3.32港元，股價下跌9成；恆大物業從19.74跌到4.52，也跌77%；恆大汽車從72.45跌到5港元，慘跌93%；恆騰網路從17.8跌到2.71，跌幅85%。

「股價如此跌法，在正常資本市場，可能要送入加護病房。」謝金河提醒，股價跌不休，背後代表著像鐵達尼號要撞冰山前的警訊，最近，恆大債每天都下跌甚至停牌，恆大發行的高收益債也逐漸撞擊到台灣好幾家投信發行的高收益債券基金，「恆大的債務好像離台灣很遙遠，但慢慢大家會感受到。」

中央社報導，恆大集團財務危機延燒，市場也擔憂台灣投信發行的高收益債券基金受到波及，投信投顧公會秘書長黃良瑞表示，目前沒有針對恆大特別調查基金曝險部位，各基金都會注意自己的風險，進行風險控管。

(時報資訊)