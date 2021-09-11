【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國8月生產者物價指數（PPI）急升，以及受蘋果股價急挫打擊，周五美股收黑。

美國勞動部公布，8月PPI較前一個月上升0.7%，並較去年同期大漲8.3%，創下近11年來最大年漲幅，顯示這一場大流行病給供應鏈帶來壓力，通膨高漲的情勢可能持續下去。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）的發言亦令市場信心受挫，她表示，儘管8月就業疲弱，但她仍希望聯準會今年開始縮減資產購買規模。

美國總統拜登和中國國家主席習近平通話的消息，為美股帶來一些支撐。市場認為這是一個正面跡象，可能使這兩個全球最重要的貿易夥伴關係解凍。

三大指數尾盤加速下挫，終場道瓊工業指數收跌271.66點或0.78%，為34,607.72點。標普500指數收跌0.77%，報4,458.58點，自2月以來首次連跌5個交易日。那斯達克指數收跌0.87%，為15,115.49點。

標普500指數11大類股全面收黑，公用事業股跌1.57%，地產股跌1.23%，表現最疲弱。科技股跌0.98%，通訊服務股跌0.90%，亦表現低迷。

本周道瓊指數收跌2.15%，標普500指數周線跌1.7%，那斯達克指數跌1.61%。

受惠於央行的鴿派政策，以及經濟重啟的樂觀氣氛帶來提振，今年以來標普500指數已上漲約19%。

由於投資人正在消化通膨上升的跡象，也擔心Delta變種病毒可能對經濟復甦造成影響，使美股近幾日來陷入橫向整理。此外，聯準會何時動手縮減大規模激勵計畫的不確定性，亦令投資人趨於觀望。

蘋果股價大跌3.3%，給那指和標普500指數帶來的打擊最大。此前法院對其應用商店規定做出不利的判決。

app相關股上漲，音樂串流平台Spotify收漲0.7%，動視暴雪（Activision Blizzard）和藝電均上漲約2%。

在美國上市的滴滴全球股價大跌5%，因中國政府要求該外送和叫車平台改善收入分配方式，並確保工作者的休息時間。

連鎖超市業者Kroger重挫近8%，該公司表示全球供應鏈中斷、運費成本、折扣和浪費將影響利潤。

(時報資訊)