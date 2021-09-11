中國大陸製特斯拉 Model 3 SR+ 很快就會迎來新一波的性能升級，因為搭載全新電動馬達、功率輸出提高將近 20W 的 Model 3 SR+ 新車型已獲得政府的生產認證，後續說不定特斯拉的加州工廠也有機會跟進。

其實今年七月就有風聲傳出，指稱中國大陸製 Model 3 的電動馬達將換上中國大陸製產品，最大輸出功率將從原本的 202 kW 進一步提升到 220 kW；不久前工信部所公開的資訊也證實了這一點，確認特斯拉新款 Model 3 (TSL7000BEVAR3) 已經獲得生產認證，而輸出功率部分就剛好是外傳的 220 kW。

目前仍不確定不過換上功率更強的新馬達之後，Model 3 SR+ 的加速性能和過去相比實際上有多少提升，但可以確認的是極速部分仍維持 225 km/h。

另外，雖然換上新馬達的初期應該僅限中國大陸製 Model 3 SR+，但過去有不少中國製 Model 3、Model Y 先改變、後續加州工廠才跟進的案例，最近的例子就是加州工廠生產的 Model 3 已開始使用磷酸鐵鋰 (LFP) 電池。

所以外界推測後續加州工廠生產的美製 Model 3 SR+，也可能有機會換上性能更強的新馬達，若此事成真那代表台灣消費者也將因此而受惠。

(時報資訊)