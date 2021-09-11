新冠疫情持續蔓延，何時能施打疫苗成為關注焦點，靠著主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅的YouTuber博恩，在近來更新的影片透露接種新冠肺炎疫苗後，竟直接在馬路上暈倒，下巴還撞到噴血送往醫院急診縫了5針，引起網友熱議。

博恩近來在YouTube頻道更新影片，只見標題名為「【博恩站不起來】博恩打完疫苗在馬路上暈倒」，他透露近來去接種AZ疫苗，沒想到打完疫苗走出診所後，竟在馬路上暈倒，下巴直接撞在柏油路上當場濺血，還送往醫院急診縫了5針，雖然目前已無大礙，但在發「ㄓㄔㄕ」的音時，依舊感到有些吃力，甚至講太久的話時，下巴還會開始隱隱作痛。

博恩近來施打疫苗後暈倒濺血。（影片／Stand up Brian! 博恩站起來！Youtube)

此外，博恩表示本來就屬於會暈針的體質，通常會出現「嘴唇發白、體溫降溫、發抖」等症狀，加上打疫苗前一天，因為主持脫口秀到半夜，沒有充足睡眠，當天早上也沒有事先吃早餐，才導致施打後暈倒，結果診所為了幫他處理傷口，導致所有施打疫苗的民眾時間都被延後，讓他坦言：「打疫苗前做了最壞的示範」。

博恩呼籲所有要施打疫苗的民眾，除了接種前要吃飽睡飽，如果有會暈針的體質，盡量要有人陪同或是坐車去，對於當天展現無比溫柔及專業的所有醫護人員，讓他從內心深表感謝，對於可能因為忙碌造成許多溝通失誤及摩擦，他也在此深表歉意。

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(時報資訊)