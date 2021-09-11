【時報記者張漢綺台北報導】超商雙雄統一超商(2912)及全家便利商店(5903)8月營收表現不同調，其中統一超8月合併營收215.79億元，月減0.17%；全家(5903)8月合併營收為69.7億元，月增2.11%，為5月以來高點；隨著中秋連假來臨，以及強化虛實整合效益顯現，統一超及全家均正向看待未來營運。

儘管本土疫情趨緩陸續解封，但超商雙雄8月合併營收表現不同調，其中統一超8月合併營收215.79億元，月減0.17%，年減4.67%；累計前8月合併營收為1721.82億元，年增1.14%。

台灣7-ELEVEN積極布局OPEN POINT數位會員平台與多元線上購物模式，打造在地最大、跨品牌的O2O會員服務平台，藉由「i預購」掌握線上購物商機，「i划算」拓展門市熟客團購網絡，並領先業界推出一站式外送平台「OPEN送」，因應疫情後新常態，線上購物渠道營業額持續成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一速達、博客來、統一精工等皆較去年同期成長，積極挹注營運。

統一超表示，7-ELEVEN因應門市經營團購需求，並積極提升門市經營團購的便利性，自創全新智能團購平台「i划算」讓門市與消費者皆能方便快速以優惠團購價入手熱門商品，甫上線1個月便吸引百萬會員加入。領先零售業首創整合前3大外送業者入口平台的「OPEN送」，方便會員即時使用外送服務，帶動7-ELEVEN的外送訂單量較去年同期倍數成長。

受惠於網購商機持續強勁，各大電商祭出不同的網購優惠為下半年購物旺季暖身，加上中秋送禮等需求，帶動交貨便、賣貨便的使用頻次，使得相關業績較去年成長35%。

在「i預購」方面，「i預購」持續掌握低接觸消費趨勢，擴大商品結構，並持續引進美容保養及推出開學季主題活動，更整合集團資源與台灣三星合作，導入最新旗艦折疊Z系列、Galaxy Watch4系列等多款新機；因應節令送禮、居家團聚需求，引進排隊名店及品牌聯名合作禮盒，頂級肉品生鮮、家用電烤盤等周邊，滿足小家庭宅在家烤肉需求，使得整體預購業績較去年同期成長超過60%。

7-ELEVEN精耕OPEN POINT打造在地最大、跨品牌的O2O會員服務平台，8月持續強化3大支付工具(icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包)會員獨享優惠做法奏效，OPEN POINT點數可跨50大品牌使用，有效提升會員黏著度，帶動OPEN POINT點數流通量累積突破6億點，會員貢獻度持續突破50%。

截至8月底止，7-ELEVEN門市店數共6259家。

展望9月，統一超表示，公司除聚焦中秋連假節令商機，推出外送平台專屬優惠，名店聯名合作、異國進口美食等新品陸續上市搶攻商機，亦持續優化OPEN POINT數位會員服務，架構被消費者依賴的服務平台，強化虛實整合，提供「就近買、安全付、安心吃」購物體驗，期能降低疫情外部干擾，未來展望正向可期。

8月中元普渡、東奧奪金、零確診等事件行銷活動一波波，有效帶動買氣，且隨公司行號於疫情降級後陸續恢復上班，推升全家8月合併營收至69.7億元，月增2.11%，但年減9.8%，為5月以來高點，累計1到8月合併營收為551.35億元，年減2.35%。

全家表示，9月營運重點在於掌握開學季與中秋連假的商機，鮮食、霜淇淋、現煮飲料將陸續推出話題新品，中秋預購也將進到最後衝刺階段，九九購物節搶攻電商會員經濟，皆可望驅動業績，預期當疫情益加穩定、輔以政府五倍券相關振興方案，將有助整體消費市場活絡，進而拉抬業績成長。

(時報資訊)

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