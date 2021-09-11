時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/10 09/09 漲跌

10月RSS3 177.40 177.80 -0.40

10月RTSR20FOB 159.80 159.10 +0.70

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

重要商品行情

（更新：2021/09/11）
紐約近月RBOB汽油
2.1540 +0.05
紐約近月天然氣
4.938 -0.09
紐約近月黃金
1792.1 -7.90
日本近月RSS3橡膠
187.30 +2.20
倫敦三個月期銅
9694.50 +307.00
紐約近月輕質原油
69.72 +1.58
BDI綜合指數
3864 +221.00
芝加哥近月黃豆
1275.25 +16.50
芝加哥近月玉米
502.75 +6.75
紐約近月棉花
95.23 +0.67
倫敦三個月期鎳
20392.00 +202.00
倫敦近月布蘭特
72.92 +1.47