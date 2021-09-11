【時報記者張漢綺台北報導】為提醒投資人注意投資風險控管，維護市場秩序，證券交易所與櫃檯買賣中心自110年10月12日起實施強化投資人違約風險控管措施。

邇來小額違約及年輕族群違約件數有增加現象，為提升投資人風險意識，證交所與櫃買中心自110年10月12日起實施強化投資人違約風險控管措施，並函請證券商加強注意下列事項。

證交所表示，今年迄今整體市場結算交割秩序仍屬良好，且84%違約投資人已清償結案，惟為維護交易市場秩序，證交所與櫃買中心請證券商對違約投資人實施下列管理措施：一、自實施日起，投資人首次發生違約，申報投資人違約之證券商應以文件，通知投資人買賣證券應履行交割責任；並告知投資人爾後再發生違約之相關管理規範。二、投資人再次發生違約距前次違約時間尚在1年內，全體證券商自接獲本公司每日上午8點30分之結案公告日起3個月內，受理該投資人首次交易日起連續10個營業日之委託，須預收足額款券；櫃買中心亦要求必須在委託書上加註。

針對邇來小額違約及年輕族群違約件數有增加現象，為提升投資人風險意識，證交所及櫃買中心函請證券商加強注意下列事項：一、受理投資人線上開戶應落實徵授信作業；櫃買中心指出，綜合評估從嚴核予單日買賣最高額度，以避免投資人發生違約。二、落實對投資人當日沖銷交易之損益核算，評估增減其單日買賣額度；及每月當沖累計虧損達買賣額度二分之一時，暫停其當沖交易之規定。三、對採網路或APP下單年輕小資族，應運用各種途徑（例如：簡訊、專人電話、APP推播及日對帳單等）加強宣導，強化其風險意識，並善盡告知交割時限及違約交割後果之責。

(時報資訊)