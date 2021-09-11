【時報記者沈培華台北報導】台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)8月合併營收8.49億元，創21個月新高；受惠售價上漲、成本下降，公司樂觀看待下半年營運表現。

榮剛材料公告8月自結合併營收為8.49億元，較去年同期增加43.25%，1-8月自結合併營收53.93億元，較去年同期減幅縮減至1.19%。

鋼鐵市場需求持續旺盛，帶動榮剛工具鋼與不鏽鋼出貨暢旺，8月合併營收8.49億元，較7月增加11.21%，已連續4個月成長並創21個月來新高。

榮剛表示，自今年鋼市走旺以來，工具鋼及不鏽鋼售價已逐步調漲30~50%，1-8月接單金額較去年同期成長64%，目前訂單可見度已達明年第一季，隨公司致力工具鋼製程簡化，生產加工成本比今年第一季降低了10%，在產品售價調漲、成本下降將使得獲利大幅拉升，因此公司樂觀看待第三季與第四季營運表現。

榮剛分析，目前的大環境持續朝有利鋼鐵業發展前進，包括中國鋼鐵限產並取消出口關稅補助、俄國加徵出口關稅、歐盟正式啟動碳邊境調整機制，以及美國參議院通過1.2兆基建方案等等，皆對鋼價表現帶來有力支撐，並預料高需求、高售價的情形短期內將維持不變，對公司未來營運也將有正面助益。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意