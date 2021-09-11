中國國務委員、外交部長王毅今天到訪越南，宣布中國今年內將再援助越南300萬劑疫苗，使中國援越疫苗總量達570萬劑。中國這一加碼，援越疫苗數量直追美國，形同在競賽。

王毅自10日起在越南展開一連3天訪問。王毅今天下午抵達越南後，傍晚即與越共政治局委員、越南常務副總理范平明（Pham Binh Minh）共同主持越中雙邊合作指導委員會第13次會議。

越南官媒越通社（VNA）報導，王毅宣布，中國將於今年內再送越南300萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，使得中國援越疫苗總量增至570萬劑；中國一些地方也向越南各地方捐贈疫苗和醫療設備。

范平明對中方表示感謝並予以高度評價。雙方同意將在條件允許的情況下恢復商業航班，為人員和貨物往來創造便利。

在王毅到訪前，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）才剛於8月下旬訪問越南，當時賀錦麗宣布贈送越南100萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，令美國援越疫苗總量達600萬劑。隨著王毅的加碼，中美援越疫苗總量幾近相同。

越中雙方在會議上也觸及南海議題，根據越通社，雙方一致同意繼續恪守兩國高層領導所達成的共識，管控好分歧，不採取使形勢複雜化和爭端擴大化的行動，共同維持南海和平穩定、推動談判合作機制，包括在低敏感領域合作、北部灣灣口外海域劃界、推動簽署北部灣漁業合作協定等。

范平明則強調，根據1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）等國際法尊重彼此合法權益的重要性。

越通社報導，雙方同意推動組織高層互訪和接觸及有效落實兩黨合作；落實好國防、安全、執法等領域交流合作機制，並在COVID-19疫情防控方面交換經驗和合作，包括疫苗合作。1100911

(時報資訊)

#王毅 #越南 #中國 #疫苗 #援越 #賀錦麗

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