原物料持續飆漲，已讓建商產生危機意識，在未來成本增加情形難估下，搶在今年928市場推案，以致案量暴衝，部分個案已將近來大漲的成本部分反映在售價上，對業者來說，幾乎是押注身家來拚搏可能的通膨，也讓消費者有更多選擇。

住展研發長何世昌表示，目前新北房巿成交狀況，以板橋、三重、淡水、新莊最為熱絡。928檔期推案量較大的地區則是板橋、新店、新莊與淡水，位居前兩名的淡水指標案有「好風光2期」、總銷35億元，「名軒海樂地」第1期、總銷30億，「麗寶微風別墅」則有50億，另外甲山林代銷的「森原墅」為百億大案，但會分期推出。

至於板橋指標個案則有「新美齊画世代」150億元，「統創曜」50億元，「三松Jadepark」也有24億，若再加其他一些小案，推案量已超過200億元；第3名是新店，有「聯上澐朗」120億及「名毅吾山」45億元，兩案加起來就達165億元。

至於這些地區大案競出，一般推測是在地的需求真的是比較高，也就是自住需求及地緣性買盤，再加上這些地方在之前疫情期間確實受創比較大。

淡水是例外，主要是位於目前大台北相對低價區，因為當前新北二字頭的物件，越來越少，就連鶯歌有的案子都快漲到每坪30萬了，所以，淡水cp值真的很高。

比較特別的是，由於原物料成本增加了，所以，有些案子的總銷也會突然暴增，業者分析，928檔期看到幾乎所有的業者都有如押注身家出來推案，不管是建商或代銷，幾乎是手上有的案子全部都推出來，這是以往很少見的一個狀況。

業者分析，可能是大家除了看好房地產後市外，也代表說，之前因疫情確實是忍太久，另一個趨勢就是因為營建成本一直在漲，漲幅比上半年看起來還更凶，讓有些案子還沒開始賣就不得不調漲售價。

(時報資訊)