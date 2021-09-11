「赫里翁城堡」面萬坪公園，為獨棟雙併、電梯豪墅。（興富發提供） 新冠本土疫情自5月爆發以來，持續延燒，顛覆國人生活習慣，食衣住行出現質變與量變，對「家」的需求條件，也正悄悄出現變化，首先實施2個多月的三級警戒，讓民眾開始注重自宅周邊環境，休閒綠化場域是否足夠，令公園宅當紅；第二是家的空間要求提升，購屋坪數放大；最後則是期望社區公共設施的防疫配備也能跟著升級。

公設緩衝區 增加防疫空間

海悅總經理王俊傑表示，受疫情影響，特別是三級警戒時期，民眾宅在家的時間變多，財務有能力的人，在感覺房子空間狹小下，就會想換大一點、較舒適的房屋，另外就是社區公設配備及緩衝空間的要求也會提升。

例如以前快遞來時，直接下樓拿即可，現在有一定規模的個案或是豪宅案，紛紛規畫社區緩衝空間，快遞等貨品，會先消毒後才拿回家，如台北巿的百億大案「敦仰」、大陸建設位於台中七期新案「豐蒔」等，都納入了這項設計；第三公設要能分區分流，健身中心也會規畫個人使用空間，確保住戶擁有好的防疫空間與生活品質。

台中別墅案 成交量增30％

興富發行銷企劃總監張淑真則透露，旗下位於台中單元二的別墅成屋案「赫里翁城堡」成交量較疫前成長30％。她表示，由於總價高、1棟約6000萬元，所以客戶多是企業主。受青睞主因有三，一為坪數較大，為135坪至270坪；其次，為大面寬透天別墅，較少接觸外人；第三，面對萬坪公園，環境較健康，要出去走走也有一定空間，亦為個案加了許多分數。

張淑真指出，日前就有已購客戶要加買，因身體還算硬朗的父母親，原本住在環境不錯的安養院，惟疫情下，讓為人子女的他非常不放心，決定再買一戶，接父母住在隔壁，可以就近照顧。

大坪數成屋也因疫情關係銷售速度變快，張淑真指出，近來集團推出的「國家一號院」，有買家原本住在對面坪數較小、約十年的物件，在疫情發生後，決定換屋入住坪數較大的「國家一號院」實品屋。「因有不少人想在短時間換屋，讓旗下成屋案的實品屋買氣明顯升溫。」

換屋族需求 轉進中大坪數

住展研發長何世昌表示，台北巿自去年開始中大坪數產品變多，主要原因是建商看到景氣好轉，景氣好，台北換屋族需求就會升溫，另一個原因是，小坪數產品單價雖可賣得較高，但因多隔間牆、衛浴，成本也會墊高，加上之前景氣不好時，大家一窩蜂搶推小坪數案，去年建商就開始擔心供給過剩，會暴量，因此轉進中大坪數巿場。

(時報資訊)