台灣近日疫情升溫，股市一度觀望氣氛濃厚，不過美中領袖通話激勵亞洲股匯市，台灣呈現股匯雙漲，台股收盤上漲170.24點，新台幣匯率升值6.2分，外資及陸資買超150億元。日盛上選基金研究團隊表示，此波疫情衝擊應不會像5月那波嚴峻，指數仍可望逐步墊高。

根據證券交易所統計，本周台股加權股價指數收盤為1萬7474.57點，較上周下跌42.35點，產業別指數方面，漲幅以貿易百貨類指數上漲6.53%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類下跌5.44%為最大。

近期成為多頭指標的晶圓代工龍頭台積電10日公布8月營收為1374.27億元，較7月營收1245.58億元成長10.3%，較去年同期成長11.8%，為史上單月營收次高；前8月累計營收9965.4億元，年增17.2%，為史上同期新高。

此外，隨新冠疫苗上市，高端疫苗8月營收大爆發、達7.28億元，股價終場收在285.5元、漲幅0.35%，也帶動基亞、台康等類股走揚；聯亞藥準備申請EUA重審，加上8月營收增加，盤中也跟著上漲。產業分析師表示，高端疫苗單月營收從45.7萬元暴增至7.28億元，顯示政府訂購500萬劑新冠疫苗是最大的營收貢獻。

日盛投信指出，近期台股位於高位震盪，本波疫情應仍可控，台股目前站上季線並守穩月線，但量能急縮。因此，觀察後市成交量能否回溫。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意