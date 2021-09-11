金融研訓院昨日發布8月「台灣金融風險指數」，該指數在今年5月創下七個月新高後，因風險趨緩連續下滑兩個月，8月再次回升至99，較7月上升0.2，主要是因為台灣房市和股市風險上升。另外，大陸地產風險也值得注意。

金融研訓院昨日指出，全球受到疫情衝擊對於住房及實體辦公室的市場需求產生影響，國內亦因疫情與政策導致房市交易趨緩，新增房貸數量明顯縮減。由於建築成本上揚，房價未有顯著變化，但租金即時反映經濟情況下滑，使8月房價租金比攀升，帶動8月房市風險略為成長。

另外，在股市方面，報告指出，台股大盤本益比以及風險溢酬與7月相比風險略增。8月台指選擇權波動率指數雖較7月緩和，但美國聯準會寬鬆政策調整在即，全球資產價格波動風險恐仍偏高。

同時，金融研訓院針對國內銀行業者調查結果顯示，銀行業者認為，受到國際疫情及聯準會政策預計年底前實施縮減購債的影響，對未來三個月國內股市表現調整為「觀望」。受到聯準會實施縮減購債減少美元流動性，美元指數預估走強影響，業者認為未來三個月新台幣匯率趨貶可能性較高。

金融研訓院也警告中國大陸市場資產價格波動風險上揚，延燒數月的中國大陸地產商恆大仍未擺脫違約危機，由於規模龐大牽連甚廣，恐再引發信用風險。

(時報資訊)