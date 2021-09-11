繼穆迪、標準普爾調整我國主權信用評等後，惠譽昨日調升我國長期主權信用評等、國家評等上限為「AA」及「AAA」，展望維持「穩定」，是2016年後首度調升，也創下全球三大信評機構在同一年替台灣升等紀錄。財政部表示，代表我國債務、財政、經濟成長情況以及抵禦外匯管制風險能力良好。

2016年之後首度調升

但惠譽因「公司政策」，20年來首度將我國的名稱改為「Taiwan, China」，財政部已去函抗議希望改回「Taiwan」。可是惠譽至目前尚未修正名稱，該部表示深表遺憾，未來仍會持續與惠譽溝通，希望他們能正視這個問題。

財政部表示，今年2月穆迪(Moody's)將我國主權評等展望從穩定調整為正向；4月標普(Standard & Poor's)也將我國評等從「AA-」調升為「AA」，展望也從穩定調整為正向。

惠譽發布報告，認為在新冠肺炎疫情之下，我國對所需要的相關紓困振興措施提供適足的財政能量。惠譽表示，2021年度為因應疫情，財政赤字占GDP比率雖會推升至2.2%，但相較於同為AA等級的國家的5.3%，我國表現還是相對較佳。

預期2022年度，歲入持續成長及逐步降低疫情支出規模，財政赤字占GDP比重，可望逐漸縮減至0.7%；政府債務亦保持微幅下降趨勢，估計2021年度各級政府債務淨額占GDP比率將降至35.8%，也低於AA同級國家中位數43.6%的水準。

疫情下台灣經濟亮麗

台灣受惠於全球對半導體需求強勁，資通訊產品出口推升經濟動能，實施境外資金匯回鼓勵措施，在疫情威脅之下台灣經濟還能維持亮麗表現。財政強勁的外部融資及具有競爭力的經商環境，有利於降低政府的債務成本，有益於維持強健經濟成長態勢。

惠譽此次將台灣的長期主權評等從長期主權評等從「AA-」調整為「AA」；國家評等上限從「AA+」調整為「AAA」，是2016年以來首度調升我國的主權評等和國家評等上限。

(時報資訊)