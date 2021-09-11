狂買1元垃圾袋洗發票，未來即使中獎恐怕也領不到錢！財政部預告修正《統一發票給獎辦法》第15條，增列以不合常規的交易或付款方式，分散取得大量小額統一發票，不予給獎。就算已經給獎，所轄稽徵機關也可追回獎金。

審計部日前發布的《中央政府總決算審核報告》指出，有民眾利用小額套取統一發票中獎獎金，而根據賦稅署的資料顯示，2019年的11、12月期到2020年9月、10月期共計6期電子發票領獎清冊有64人中獎次數超過百次、甚至有2人中獎超過2000次。

國稅局官員表示，近來也有發現有民眾透過1塊錢買垃圾袋、來大量蒐集發票；或透過自助加油每10元就開1次發票，蒐集大量的小額統一發票，以提升中獎機會，套取獎金後還在臉書上炫耀。

官員指出，實際上雲端發票有歸戶機制，可以看出領獎的「異常情形」，惡意違規者無所遁形。不過現行法規就是有「實質交易」大部分都會給獎；未來修法過後，這種小額交易、頻繁且大量統一發票將視為非常規不會給獎。

外界擔心，社福團體蒐集外界捐贈的發票，由個人去領取，會被列入「異常」狀況。官員對此指出，這種情況並不會算入，不用擔心民眾的愛心會被辜負。

目前各地國稅局正在蒐集實務案例，與財政部討論什麼才算是「非常規」的類型。財政部官員表示，修法的目的是避免有心人士以迂迴取巧手法，藉分散消費或付款取得大量小額統一發票等方式套取中獎獎金，侵害一般消費者中獎權益，並與審計部的報告並無關係，而該法預告期預計到11月初、年底前可以實施。

官員也提醒，若有詐術冒(詐)領統一發票獎金、截圖他人發票盜領等都是違法行為，在取得相關不法事證之後，會送司法機關究辦，所以請民眾正常消費、勿輕易觸法。

(時報資訊)