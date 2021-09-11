中國國家主席習近平（美聯社） 在美國遭受恐攻的911事件20周年前夕，中國國家主席習近平10日上午應約和美國總統拜登通電話，這是習拜自今年2月除夕以來再度通電話，時間長達90分鐘。根據大陸新華社報導，習近平強調，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作。拜登則回應，美方從無意改變一個中國政策。白宮發布的新聞稿則指出，拜登清楚表明，美國持續努力且負責地處理美中之間的競爭，兩人也討論必須確保美中競爭不會演變成為衝突。

白宮：確保競爭不會變衝突

新華社報導，習拜兩人一致認為，兩國元首就中美關係和重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要，同意責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。習近平在通話中指出，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

習引古詩：柳暗花明又一村

習近平還引用古詩：「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可繼續接觸對話，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

拜登表示，美方從無意改變一個中國政策。美方期待與中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。白宮的新聞稿，沒有拜登談及一中政策的內容，只說拜登與習近平進行廣泛且戰略性的討論，雙方同意在一系列議題上開誠布公地接觸。拜登清楚表明，美國持續努力且負責地處理美中之間的競爭，並強調美國對印太地區與世界和平、穩定與繁榮的的長期關注，兩人也討論了兩國必須確保競爭不會演變成為衝突。

今年2月11日習拜首次通話時，白宮的新聞稿指出，拜登向習近平表達對香港鎮壓、在新疆侵犯人權和對台灣態度日趨強硬的關注。這次通話白宮的新聞稿則無此內容，白宮一位高層官員對此表示，在台灣等民主價值議題上，拜登政府不會退讓。路透引述美方資深官員的話說，華府當前是專注提升自身競爭力，就算中方不在諸如新冠病毒溯源等問題上配合美方，白宮眼下也沒有任何升高制裁中國的計畫。中共明年將舉行第二十次全國代表大會，北京難以示弱，但強硬言詞之下，北京實際行動相對克制。

外交部：將請美方循例簡報

外交部發言人歐江安表示，外交部將透過駐美國代表處請美方循例向我方簡報，確保美國對台政策不變。我方將持續與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

熱線激勵 在岸人民幣走強

受到習拜7個月來首次通話的激勵，在岸人民幣兌美元周五放量收盤創近3個月新高，在岸人民幣1美元兌人民幣收6.4408元，較前一天官方收盤價6.4572元上漲164個基點，周五尾盤並一度升破6.44關卡，離岸人民幣升至6.4325，路透指出，交易員認為，中美元首再次通話明顯提振市場情緒，人民幣目前處於穩步盤升走勢。

(時報資訊)