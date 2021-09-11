半導體行情正面對決變種病毒疫情！台積電（2330）宣告調漲全部製程價格以來，外資圈接連發出正面觀點，並看好聯電（2303）與世界（5347）價格趨勢同樣有利，台股新一輪行情由半導體全面接手，力抗新冠肺炎Delta變種病毒入侵台灣的利空。

隨本土疫情又起，現階段投資台股風險上升，對行情仍有信心的投資人，可透過認購權證小額參與，將投入的資金控制在一定範圍，行情看對時，保有槓桿優勢，萬一看錯，損失金額可獲得一定控制；針對手上已持有現股部位、卻擔心嚴重拉回風險者，則可以透過認售權證當作避險工具。

法人指出，若細看大盤短期結構，主要是由權值股所領軍，買盤轉旺半導體晶圓代工指標股，撐起多頭行情，不過，受制於本土疫情蠢蠢欲動，追價買盤不繼、導致量能萎縮，加上內資開始從相對漲多的IC設計、電動車、第三代半導體等個股獲利了結，建議操作上必須具備風險意識，採且戰且走、輕倉短打策略。

瑞信全球產業研究部主管及亞太區科技研究部主管Manish Nigam表示，鑒於供應鏈缺貨情形、競爭態勢穩固、且持續穩健的企業獲利增長有望延續至2022年，半導體產業仍是科技產業中最受青睞的投資領域。未來幾年結構性需求的驅動因素，以及全球經濟復甦將為亞洲科技產業提供持續增長的機會。

針對亞洲科技產業前景，Nigam進一步表示，著眼於終端市場，5G、雲端資料中心、汽車科技等產生結構性需求的領域將提供機會。未來兩到三年內，擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）和5G商業應用等領域也可能開啟新的機遇。

但外資也不諱言，近幾個月來，市場對半導體產業可能正觸及週期高點的擔憂風氣上升，瑞信強調週期高點要到2022年下半年甚至2023年才會出現，對半導體產業增長前景抱持謹慎樂觀態度。儘管當前地緣政治貿易緊張氣氛，以及新冠變種病毒等因素可能產生不利影響，但從長期來看，受5G推廣、蘋果iPhone推出新機、人工智慧、雲端運算發展與電動車超級趨勢等增長主題的驅動，科技發展將保持強勁趨勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意