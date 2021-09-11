精銳建設龍富路新案是單元二唯一四面臨路、正臨萬坪公園第一排。圖／業者提供 雙橡園「河南路與市政路新案」，將打造單元二唯一獨棟鋼骨33層最高住宅大樓。圖／曾麗芳 陸府建設將別墅的空中花園理念移植到住宅大樓中。圖／曾麗芳 單元二重劃區是台中第一個低密度開發區域，興建住宅大樓的條件嚴格，整體開發完成後，大樓產品相對稀少，最後壓軸大案品牌建商盡出！包括精銳、雙橡園單元二新案亮出「地王地段」；而外觀首次揭露的「寶輝City Park」、「陸府觀森」建築特色搶眼，在大棟距的低密度環境中，猶如特色建築的伸展舞台。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，疫後時代住宅觀念改變，高端客戶受到國際親綠潮流影響，希望住家環境能保留適當餘裕空間、與自然相伴，有不少七期客戶面臨換屋選擇時，紛紛指名臨近大片綠地的品牌物件。

目前單元二最受矚目的預售新案，當屬精銳建設的龍富路新案，是唯一單元二四面臨路、1,600坪基地完整街廓，正臨萬坪公園第一排，享有無限綠海視野；咫尺之遙即可享有台中公益路精品生活圈，產品規劃樓高23層建築，坪數規劃50、60、120坪。

精銳表示，早在12年前即開始在容積率僅約七期1／3的單元二陸續購入上萬坪土地，每一筆基地面積幾乎都超過1,500坪以上，秉持著「擁有好的素材，才會有好的作品」的精神，打造出建築與環境結合的新居住美學。

精銳在每個建案所留設的綠覆面積，特聘景觀園藝名師精心規劃，輔以精銳建設「樹木銀行」所珍蒐的老樹奇木，宛如大自然的藝術展館，造景與建築融合賦予更高價值，隨時間推進，擁有大面積花園與百年老樹的住家環境，未來將會更加難能可貴。

此外，雙橡園「河南路與市政路新案」，基地面積廣達2,279坪，可望成為單元二唯一獨棟鋼骨33層最高住宅大樓，且在廣闊基地條件下，規劃出大車道單進單出、2,000坪私人花園，加上雙橡園首創的「豪宅3.0」，以及自建物業提供軟體服務維護建物的長期價值，種種用心也得到老客戶的支持，已圓滿完銷。

七期豪宅建商－寶輝建設在單元二也占有一席之地！位在龍富路五段豪墅特區的「寶輝City Park」，由國際設計團隊量身打造私密的莊園式居住空間，主力坪數為60、75坪，一推出市場即熱銷逾九成，近期即將落成。

此外，為單元二樹立豪宅定錨價的陸府建設，陸續推出「陸府植森」、「陸府觀森」，將別墅的空中花園理念移植到住宅大樓中，綠意逐層延伸進住戶家中，打造垂直森林建築。近期外觀首度面世的「陸府觀森」，每戶規劃兩座植樹大陽台，包括客廳區陽台與主臥區陽台，極受頂級客層青睞，賣出好成績。

(時報資訊)