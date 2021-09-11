預期美歐利差緩步上行，支持美元緩強 受惠於需求復甦、補庫存行情等因素，全球景氣在今年上半年繳出亮眼的成績單，惟近一個月來，經濟數據開始出現明顯不如預期的情況。顯示變種病毒造成的不確定性開始擴大，則景氣是否有再度進入衰退的疑慮？對貨幣政策和外匯市場又有什麼樣的啟示？

各國的製造業採購經理人指數（PMI）確實有放緩的跡象，美國製造業PMI於3月達到64.7的高點後，至8月滑落至59.9；美國零售銷售年增率由4月的53.4％下滑到7月的15.8％。數據下滑的幅度確實不小，但要留意疫情的基期因素對數據有造成一定的扭曲，若以製造業和零售銷售數據的絕對水準來看仍屬不錯的成績。本行認為景氣僅是從高速復甦換檔至緩步增長，再度衰退的疑慮並不高。

Fed提縮債 美元趨盤整

不過面對變種病毒造成的不確定性，貨幣政策的決策者抱持著較為謹慎看待的態度。美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會上表示傾向於今年啟動減少購債，不過極力以升息時點還很遙遠的說法來安撫市場，等同於向市場宣示「縮減購債」不等於「升息」。央行年會後，美國長天期利率維持在低位、美元稍有修正。

本行認為美元指數短線將進入區間整理，但不影響長期緩強趨勢。從美國自身的因素來看，升息預期即使有所延後，但貨幣政策正常化趨勢不會因此中斷，過度氾濫的美元流動性逐漸降低，美元供給減少，對美元匯價形成支撐。而要研判美元指數的走向，美元指數中權重最大的歐元動向也相當重要。歐元區近期通膨雖然有上升，但畢竟已經低通膨多年，通膨預期還難以拉升到目標水準，顯示歐洲央行仍有必要維持寬鬆政策，貨幣政策正常化的腳步將慢於美國，預期美歐利差後續緩步上行（見圖），支持美元指數緩強走勢。

新台幣並不是非美元指數的權重貨幣。與成熟國家過去一年極度寬鬆的貨幣政策相比，台灣貨幣政策顯得相對穩健。雖今年以來疫情轉趨嚴重，但台灣整體外銷表現強勁，在通膨開始高漲迫使一些新興國家升息之時，台灣央行也不需急於行動，讓新台幣表現相對其他非美貨幣來的強勢。

非美貨幣浮現投資契機

長期來看，美元做為外幣的核心部位仍是本行的主要觀點，但美元短線的盤整期，創造了一些非美貨幣的機會。如澳幣先前大幅修正，不論從技術面或是市場情緒指標來看，都已有超賣的跡象，因此存在反彈空間。而在目前通膨偏高的環境，也有利原物料概念的澳幣表現。不過澳幣和中國景氣的連動度高，中國近期經濟數據的放緩或為澳幣的風險之一，可觀察中國降準和加快推動基礎建設對景氣的帶動效果。

人民幣方面，市場最大的疑慮在於中國近期一連串的監管政策，將造成中國股債匯市的大幅波動。本行觀察，目前政策對股市衝擊較大，對債市的影響主要集中在地產企業上，公債和政策銀行債仍受惠於寬鬆貨幣政策。匯市方面波動亦有所加大，不過人民幣貶值幅度尚屬可控，主要反映中國較為穩健的股債資產納入國際指數，及較高的利率所帶來的資金效應，預期人民幣匯價將維持平穩表現。

(時報資訊)