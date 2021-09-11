台灣人壽台北直轄三通訊處業務主任陳瑞慈：

許多人會說，我都有買了不需要再購買重複的東西。但請先想想多年前的保險規劃，是否仍符合現狀保障的需求，建議可由保單重新檢視，了解缺口並補強不足。

許多公司提供的「團體保險」、員工福利確實是非常好，但會任職這家公司多久？就算順利做到退休，那時候年紀是不是開始會有許多就醫需求？此時還享有公司的福利「團體保險」保障嗎？

對於人生不同階段，需補強保障缺口的民眾，可從以下重點建議，做出最有效的規畫：

一、日額貼補：檢視自己目前住院日額的額度是否足夠？若是住院，所產生病房費用與薪資損失，就需要日額的保障貼補「薪資損失補償」與「病房費差額」。

二、實支實付補差額：過去，許多醫療項目是包含在健保制度中，由健保來做支付。但隨著手術方式提升（微創手術、達文西手臂）、醫療材料的「多功能」（防沾黏貼片、術後止痛），健保能夠支付的，已逐漸刪減了許多。健保不給付的費用，就需要實支實付來分擔，同時，提醒實支實付的額度建議要有20萬才是比較保險的範圍。

三、單筆給付效用大：早年保單，在癌症的保障範圍大多著重在住院期間的治療，現今醫療進步已有多種新型態治療癌症的方式（如：標靶藥物、電腦刀），若選擇自費標靶治療動輒70、80萬元，甚至是上百萬的數字，若沒有單筆給付的保障，癌症治療費用恐將侵蝕資產。

四、失能照顧不能少：在失能照護的部分，一年費用約在60至100萬元區間，對於一般家庭來說，是筆不小的支出。但若能提早規劃月失能給付5萬元的額度，未來在風險發生時，也能讓家人有喘息的空間。

五、傳愛不傳債：若身為家中主要經濟來源，在有配偶、子女及房貸狀態下，應更全思考的各項未來開銷費用，但要一次到位補足所需的壽險保障，對於大多數人來講，可能會是一筆大額花費，此時可以考慮使用高槓桿比例的商品（如：一年期定期壽險或優體保單）與利變型商品來相互搭配做到缺口補強。定期壽險屬於費用低，保額高的商品，透過這種一年期商品可以隨著年紀、經濟、家庭狀況逐年做出額度調整。

(時報資訊)