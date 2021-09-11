七年級生陳大明畢業後順利進入到資訊公司擔任資深工程師，與擔任教職的太太都有穩定的收入，後來還生了一個寶寶，最近聽到大學同學突然腦瘤爆裂導致全家陷入經濟困境，讓他開始思考自己也面臨保障不全，但也不知如何規劃。

成家立業是人生必經之路。婚後，我在家長資助下順利買下人生的第一間房子，但每個月仍需要負擔將近7萬元的房屋貸款，小孩也在同年出生，身為一家主要經濟支柱，對於家庭責任的承擔，也隨之增加。

最近在準備為小孩規劃新生兒保單時，太太隨口問起我目前的保障內容，才發現十年前所購買的保單因忘記繳費且該保單本身無現金價值，已造成繳費五年的醫療險停效，且在辦理復效時因體重過重被保險公司拒絕恢復效力。而我以為任職的公司提供團體保險的保障內容已算完整，所以也未曾有要立即為自己投保個人商業保險的想法。

前些日子參加同學會時，聽到同樣剛升格為父的同學阿翔，在上班途中，因腦部血管腫瘤突然爆裂，緊急進行開顱手術，醫療費用近達百萬元，不僅家中頓失經濟支柱，還面臨龐大的醫療費用的窘境。

好在阿翔去年為家中新生兒做保單規劃時，保險顧問也幫全家人重新檢視保單，發現他過去的保單，只有最基本的醫療險，而保障額度也不足，在顧問的建議下，已補強壽險及失能險保障。現今，阿翔病況雖穩定下來，卻因腦部受損，半身癱瘓，阿翔太太為扛起家計，只好將阿翔轉往療養院照顧，這筆每月數萬元的照顧費用，還好有失能險的理賠給付，不會造成家中經濟沉重的負擔，阿翔太太的薪水可以維持家計。

阿翔太太表示沒想到，重新檢視保單這個舉動，讓阿翔瞭解保險的缺口並補強保障，在意外來臨時，家中的經濟不會馬上陷入困境，讓家人有了充足的緊急預備金，不會因為醫療與照顧費用拖垮家中經濟。

聽到同學阿翔的狀況，我突然發現自己的保障根本無法承擔風險來臨，需要好好重新規劃自身保障內容，以防意外突然發生，成為家中經濟負擔。

(時報資訊)