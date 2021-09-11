對於40歲以上的壯世代，由於可能面對負起養家、養育責任，甚至是照顧長輩等多方面的壓力，所面臨的經濟壓力可謂不小。由於考量壯世代所可能面臨的多重經濟壓力，法人建議，在挑選適合做為中長期理財準備的資產上，一是選對資產，所選市場是否位在向上趨勢，很重要。二是以長期定期定額方式，長期參與漲勢、累積機會。三是保持簡單、方便管理。

以組合基金為例，因為是由專業經理人依據投資策略來做資產配置，藉由挑選適合一籃子基金，再依據景氣、金融市場變化靈活調整部位，很適合作為退休投資的標準配備。另外，有些主題式基金的投資策略是鎖定具成長趨勢的題材為主，由於這些被經理團隊納入的主題或趨勢都是具有中長期的發展利基，因此也很適合做為自身退休準備和小孩教育基金的長線標的。

其中在小孩子教育基金準備考量上，標的規畫上可以偏向穩中積極的資產，如定期定額投資台股基金。在自身退休和照顧長輩方面上，則可以再加入其他多重資產、主題式投資等元素，穩步累積自身資產，並留意控制投資組合的波動風險。

在工具上，安聯投信表示，事實上，隨著數位化、網路平台下單的便利性等，相關業者紛紛推出許多更多元、有彈性的定期定額方式，供投資人選擇，目的就是希望能讓更多民眾願意加入長期投資的行列，應該要有更多聰明的方式，不會因為一時的停利、出場，就錯失了更多參與其他市場的機會。

以安聯投信推出的「鎖利定期定額」為例，定期定額投資再加上自動停利機制，停利點有「報酬率」停利或是「獲利金額」停利兩種，停利方式有「買回」與「轉申購」兩種，當到達停利點的時候，系統自動將全部買回或是轉申購到指定的基金。

展望後市，全球市場也將隨之出現包括成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等諸多轉折。面對市場波動勢必增加、但復甦等方向不變的情況下，建議投資人可搭配多元的定期定額策略，更可從容參與經濟重啟復甦之路。

(時報資訊)