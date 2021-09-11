雖然台灣新冠肺炎疫情已漸漸趨緩，但世界各地疫情仍未見停歇，也因此嚴重衝擊各國經濟，台灣也不例外。壽險業者提醒民眾，壯世代應及早補足退休準備金的缺口，建議可選擇結合「投資與保險保障」功能的變額萬能壽險進行規畫，幫自己做好退休第二人生的規畫。

壽險業者指出，8月無薪假人數達57,781人創去年新冠疫情以來新高，明日能否保住今日的飯碗仍是未知數。據求職網站調查，過了40歲以後，有82.3％勞工表示曾因年齡遇到職場歧視，且重回職場的勞工中有64.8％表示薪資低於過去水準，因此，40歲以上壯世代應該把工作期間的辛苦錢，做好未雨綢繆的退休準備。

全球人壽商品部副總鄭中安指出，因觀察到台灣多數壯世代的需求，距離退休大概還有10到25年可準備，因此建議壯世代族群可選擇結合投資與保險保障的變額萬能壽險，可善用分期繳費特性，分散進場時點降低投資風險，透過不定期超額保險費持續投入資金，穩健累積資產，並選擇有自動提領機制貼心設計的保險商品，不管是提領頻率、日期、比例保戶都可以自行訂定，相當靈活彈性。

鄭中安認為，變額萬能壽險的核心特色，主要是能兼顧壽險保障與資產累積、分期繳費可分散進場風險，且也有部分商品設計相當貼心，採後收費用設計，不收取保費費用，創造投資效益最大化；可自行選定累積或提領，若是提領也可以選擇提領頻率、日期及比例，對需要資金運用的人而言較靈活彈性

在保障方面，也有提供2至6級失能扶助津貼及重大燒燙傷保障，不管是失能照護或是意外燒燙傷都能安心治療。讓壯世代能放心讓時間創造價值，實現幸福樂退的人生規畫。

最後，鄭中安提醒壯世代，當退休無法依賴社會福利制度時，退休還是要靠自己準備，養兒防老已成過去式，如何準備退休、防啃老才是重點，建議憂心退休生活的壯世代，可以提早開始透過變額萬能壽險一步步累積，幫自己做好退休第二人生的安排。

(時報資訊)