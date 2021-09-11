PCB需求與規格提升，鑽針、鑽孔數量同步成長，鑽針廠尖點（8021）、凱崴（5498）8月紛紛繳出亮眼的營收表現。展望下半年，業者看好傳統電子旺季效應，PCB熱度不減，如IC載板、HDI等，鑽針、鑽孔維持高稼動率之下，帶動下半年營運持續成長可期。

尖點8月營收3.56億元、月增5.36％、年增34.4％，受惠於PCB鑽孔需求強勁，以及新產能的加入，尖點八月營收創下單月歷史新高，累計前八月營收達24.1億元、年增29.6％，續創歷年同期新高。

尖點表示，隨著下半年傳統旺季到來，需求強勁帶動稼動率提升，鑽針維持滿載、鑽孔服務持續提高，樂觀看待第三季營運會維持高熱度，優於第二季可期，預期動能來自IC載板、傳統板需求續強，另在新產品、新手機的推出下，高層板、HDI需求也會同步升溫。

因應鑽針、鑽孔需求強勁，尖點持續進行擴產計畫，公司先前表示，今年上半年擴充的一成鑽孔產能已全數到位，預計明年還會再增加，鑽針年初產能2300萬支，第二季透過併購整體產能來到2500萬支，但仍無法滿足市場需求，因此計畫2022上半年將陸續再增加300萬支產能。

凱崴8月營收1.38億元、年增40.58％，累計前八月營收達10.52億元、年增38.73％。凱崴表示，PCB隨著5G、AI、HPC等應用成長，設計逐漸複雜、板層變厚、孔數更多，鑽孔的需求隨之成長，另外則是過去幾年下來，市場上代鑽產能減少，代鑽供給跟不上需求湧出，因此擴充產能、尤其是機械鑽孔，成為重要目標。

凱崴在台灣、昆山、湖北、深圳四地都有擴產，大多數新產能在第三季完整加入貢獻，第四季還會有新產能再開出。法人表示，看好凱崴下半年有不小的代工鑽孔新產能挹注，高值化鑽針銷售也受惠ABF和HDI成長，樂觀看待凱崴今年營運有望再締新猷。

(時報資訊)

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