AOI設備廠由田新技（3455）10日公告2021年8月營收2.72億元，延續今年逐月走高表現，8月營收創下歷年同期新高，年增5.19％，月增12.80％。由田近年積極調整產品線，隨著電路板、半導體及顯示器三大產品線三足鼎立，新產品出貨成長帶動下，法人看好下半年營運成長動能，全年營收可望成長兩成以上。

由田8月營收2.72億元，年增5.19％，月增12.80％，寫下歷年同期新高紀錄。累計今年前八個月營收已達15.40億元，較去年同期成長26.64％，寫下同期第三高的表現，顯見公司轉型及產品組合調整有成。

由田表示，台灣疫情再起對營收並未造成顯著影響，在產業面需求持續暢旺之下，下半年穩步邁入設備交機的旺季。由田過去營收主力於顯示器產業，而在均衡化電路板、半導體與顯示器產品的組合配置後，毛利率成長優於預期，第二季毛利率達51％，歷年次高。

而5G應用逐漸明朗下，對於高階載板與車用晶片需求強勁，帶動PCB業者與封測業者的高速成長，由田把握市場趨勢，密切配合各大廠家擴產需求，由田在PCB的布局已然從最尖端的IC載板、ABF載板，跨足到全面應用。產品營收表現上，載板檢測市場仍是由田營收成長的重要動能，法人預估今年營收貢獻將有倍數以上的成長。而由田之半導體產業在今年上半年開局，除了開發出媲美歐美半導體設備的高級檢測功能外，也成功於兩岸一線客戶內實現量產，也將在下半年逐步認列營收，晶圓級封裝設備將成為由田營收表現的強勁動能之一。

在電路板、半導體及顯示器三大產品線均衡配置、新類別營收逐步收成下，法人樂觀看待由田下半年旺季業績表現，預估全年營收可望成長兩成以上。

(時報資訊)

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