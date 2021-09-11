電信三雄10日公布8月營收及獲利，中華電（2412）8月每股稅後盈餘（EPS）0.38元、前八個月EPS為3.05元，是電信每股獲利王。

中華電8月合併自結營收170.4億元，小幅年增0.2％，主要受惠於網際網路應用加值營收增加，行動服務營收因月租型客戶持續成長，加上數據網路和寬頻接取營收因防疫宅經濟需求增加而成長，營業淨利37.6億元，稅前淨利38.2億元，歸屬於母公司業主之淨利29.5億元，每股盈餘0.38元，較去年同期增加8.3％。

累計前八個月營收1,333億元，年增3.1％，歸屬於母公司業主之淨利236.8億元、EPS為3.05元，年增5.8％，相較第三季財測達成率，營收約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大8月自結合併營收125.9億元，EBITDA為28.2億元，稅後淨利9.9億元，EPS為0.35元。累計前八個月合併營收989.1億元，稅後淨利76.3億元，EPS為2.71元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎推動8月合併營收年增18％，加上電子商務營收年增34％，行動服務營收維持年增，且成長趨勢已持續半年。累計前八個月，台灣大合併營收年成長17％，合併EBITDA年成長5％，均優於全年業績展望。

遠傳電信8月自結合併營收65.20億元，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊業務、遠傳friDay購物成長挹注，加上5G手機銷售動能，年成長率達2.0％，締造遠傳月營收連續十個月正成長的佳績。合併EBITDA與稅後淨利分別為23.90億元與7.17億元，合併EBITDA年成長率達3.6％。8月EPS為0.22元，年成長1.3％。

累計1～8月合併總營收535.72億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為184.86億元與64.36億元，自結EPS為1.98元，1～8月EPS已達全年度財測目標的77％，超越財測目標，營運績效亮眼。

(時報資訊)

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