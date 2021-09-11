營建股「營收王」興富發（2542）、潤隆（1808），前八月營收雙雙報喜，分別比去年同期跳升一倍多。興富發、潤隆今、明年都同步邁向完工交屋高峰，市場預期業績能見度高，可一路旺到明年。
興富發估計今年全年將有281億元新案完工交屋，其中8月在總銷52.77億元「竹科悅揚」開始交屋入帳、台南「上東城」總銷31億元等持續認列下，推升單月營收至25.95億元、年增28.4％，累計前八月營收達302.43億元、年增1.2倍。
興富發9月後還有多筆新案完工交屋，再加上轉投資的潤隆、齊裕營造等貢獻，全年營收有機會挑戰400億元大關。興富發明年將有348億元新案完工交屋，業績可持續放量。
潤隆今年將有四筆新案完工入帳，包括台南總銷21.28億元「潤隆」、33.53億元「文化潤隆」、30.12億元「悅誠」及板橋18.73億元「柏克萊公園」，四大案都已近完銷；另外汐止新成屋案「中研A+」，年初也完銷貢獻，可認列約4.6億元，市場估計潤隆全年交屋入帳量上看110億元。8月營收達3.74億元，年減45.9％；累計前8月營收達69.69億元，年增1.06倍。
潤隆指出，明年還有基隆「新橫濱」、桃園「國家大院」兩大百億指標案完工，業績將持續飆高。
(時報資訊)
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