EG、PTA等原料價格上漲，帶動產品報價維持高檔，加上東南亞疫情趨嚴客戶轉單效應，國內聚酯、加工絲廠新纖（1409）、力麗（1444）、集盛（1455）、宏益（1452）、聯發紡（1459）8月營收年增率都有35％以上。看好第三季營運將會是「淡季不淡」。

新纖8月合併營收40.49億元、年增37.28％，力麗8月營收年增46.06％，宏益8月營收年增55.81％，集盛8月營收年增37.87％，聯發紡年增率則有61.06％。

東南亞疫情、尤其是越南，因嚴峻而採取的封城、停工政策，已衝擊紡纖供應鏈的運作，受惠東南亞供應鏈的缺料，國內紡纖聚酯、加工絲等中游廠有轉單效應，下半年的營運會因此呈淡季不淡。

新纖表示，東南亞疫情嚴峻，台灣加工絲接單「轉單效應」顯現，新纖台灣廠區目前產能滿載供不應求，並將越南VNPOLY代工生產產品亦運回台灣銷售。酯粒方面動能持穩，預期原本為淡季的下半年營運，與上半年表現相當。

越南疫情引發的停工潮，當地紡織產業鏈中包含布料、紗、絲等缺料轉單增加，激勵廠力麗手中訂單能見度已看到第四季末。力麗表示，受惠轉單效應，台灣的產能利用率都可維持全產全銷，看好第三、第四季營運可逐季成長，下半年成長動能可望優於上半年。

客戶需求暢旺加上轉單效應，集盛訂單能見度已到第四季底。集盛指出，雖然第三季為淡季，但海外疫情嚴重，客戶轉單、追加單力道增強，對聚酯加工絲需求及價格仍佳，因此第三季的獲利可維持高檔。

(時報資訊)

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