受大陸、越南疫情衝擊8月業績，打亂造紙三雄今年來業績成長腳步，永豐餘投控（1907）8月營收58.63億元、年減4.52％，為2020年7月來低點，年增率首見衰退；正隆（1904）8月營收32.6億元、月減12.9％，年增率收斂至4.58％。隨著越南封城禁足令預計在15日結束，永豐餘、正隆工紙事業營運可望緩步回升。

造紙三雄中唯一自結損益的榮成（1909）則是受到大陸市場影響大，8月營收54.28億元，月增7.78％、年增40.56％，改寫歷史次高，但稅前淨利1.26億元、月減59.59％，年增仍達25.7％，每股稅前淨利0.1元。法人研判，主要受到大陸疫情、水患干擾市場，導致噸利差下滑影響。

長期來看，造紙三雄營運向好。榮成前八月營收355.69億元、年增46.05％，僅次於2018年同期次高，稅前淨利21.23億元、年增近6.42倍，每股稅前淨利1.65元，僅次於2017年同期、雙創次高。

永豐餘前八月營收566.87億元，年增24.07％。永豐餘旗下工紙事業去年貢獻集團營收約45％，其中50％來自大陸市場貢獻，台灣、越南市場各占35％、15％。今年中開始大陸、越南疫情轉趨嚴峻，造成揚州工紙廠、越南客戶停工，永豐餘工紙造紙事業跟著降載生產。

正隆前八月營收288.34億元，年增14.72％。正隆8月越南造紙廠受疫情影響降載到五成，影響單月營收表現。正隆在大陸目前只有12座紙箱廠，工紙原紙100％由台灣正隆供應，產線不致斷鏈，因此營收大致持平；台灣正隆則是受惠紙箱價格調漲成功，還有小幅成長。

越南胡志明市實施封城禁足措施直到9月15日，部分上游客戶因停工無法收料，影響到永豐餘、正隆工紙越南廠運作，保守來看9月可能仍降載到五成，維持最低限度產能因應，等待解封後報復性訂單重啟生產，估計最快9月下旬、10月逐漸恢復正常生產。

另在台灣，受到原物料攀升影響，紙廠持續與客戶溝通調漲紙價，陸續在今年1月、6月漲價成功，但期待有機會在第四季第三次調漲，追上成本漲幅。

(時報資訊)

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