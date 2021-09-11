受惠警戒降級、餐廳開放內用，連鎖餐飲與觀光飯店業者8月營收全面較7月成長，亞洲藏壽司（2754）8月營收2.28億元、月增近逾五倍，漢來美食（1268）8月營收1.36億元、月增157％，乾杯（1269）2.56億元、月增42.75％，瓦城（2729）3.19億元、月增46％，王品（2727）14.1億元、月增36.05％。

飯店股晶華（2707）3.82億元、月增達42.54％，雲品（2748）0.79億元，月增達106％。

9日掛牌上市的八方雲集（2753）更猛，8月營收5.11億元，創單月歷史次高紀錄，月增4.9％、年增15.76％，累計前八月營收38.63億元、年增16.21％。

展望後市，中秋、國慶連假與百貨公司周年慶旺季，均有助帶動餐飲與住房需求，而振興五倍券10月上路亦將推升營運動能，法人認為，只要疫情受控不再擴大，警戒再降級、餐廳內用全面鬆綁，連鎖餐飲集團與觀光飯店業績可望逐月提升。

八方雲集8月營收較去年同期出現兩位數成長的關鍵是「梁社漢排骨」積極展店，去年8月梁社漢門店僅有48家，今年8月來到127家，一年淨增79家門市，成為八方雲集營收成長的最大動能。此外，八方雲集旗下丹堤咖啡將重新定位獲利模式，以新店型進行拓展，今年底前亦將推出全新的蔬食新品牌專賣店，挹注未來成長動能。

亞洲藏壽司8月營收月增大幅成長則一方面受惠開放內用，因產品屬性無法大量外賣，在警戒降級前營收基期很低，內用解禁後力即展現營運力道。亞洲藏壽司規畫年底前再展店三至四家，疫情若受控，營收可逐月成長。

(時報資訊)

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