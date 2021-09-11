受到iPhone新舊交替影響，和碩（4938）8月營收為853.13億元，比上個月再減3.64％，是連續第四個月月減，也比去年同期下滑19.22％，前八月每個月營收都處於年減狀態，前八月累積營收為6,626.63億元，年減18.77％，只能等待9月中新iPhone亮相後帶動和碩營收。

和碩去年受惠於蘋果在上半年推出新款平價手機SE，以及微軟推出新世代遊戲機，以及索尼上一代遊戲主機PS4代工訂單在去年下半年由和碩獨家取得，去年單月營收從3月開始就站穩在1,000億元之上、直到年底。

然而，受到i12 mini不如預期、蘋果今年中沒有推出新款SE，以及PS4買氣下滑、筆電缺料等影響，和碩今年到目前為止還沒有任何一個月營收觸及1,000億元，和碩8月營收為853.13億元，月減3.64％、年減19.22％，今年開年至今還沒有任何一個月營收優於去年同期，累積前八月累積營收為6,626.63億元，年減18.77％。8月營收深受iPhone新舊交替影響，不過隨著筆電長短料狀況有所改善，和碩表示，8月筆電出貨量為90萬台，比7月75萬台左右增加兩成，桌機與主板出貨量為55～60萬台．低於7月的61萬台，符合原先預期。

蘋果已經宣布將在美西時間9月14日上午舉行發表會，可望亮相i13系列產品，和碩代工訂單以i13 mini為主、i13為輔，隨著iPhone發表與上市回到正常節奏，在新機上市與通路備貨需求帶動下，和碩9月營收可望重新挑戰1,500億元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意