網路家庭（8044）10日公告8月營收38.8億元，月減2.47％、年增0.35％。今年1～8月累計營收310.74億元，較去年同期增長9.86％。網家表示，8月營收動能來自旗下PChome 24h購物「心禮節」，且微解封後，個人代步工具需求增溫所致。另外，集團旗下跨境電商Bibian比比昂，月營收較去年同期增長250％，顯見消費者對跨境購物需求越趨強勁。

法人表示，8月本土疫情稍微退燒，加上沒有明顯促銷，導致網家8月營收較前月衰退，但網家近期物流動能已恢復，加上近期國內疫情又拉警報，以及綜合電商可使用五倍券等題材，加上第四季旺季效應助攻，預期網家整體營運動能將逐季走高，營運仍有向上空間。

網家表示，今年8月適逢父親節、七夕情人節及中秋節消費者提早備禮時節，從PChome 24h購物站上數據觀察發現，即使無法親自登門拜訪，消費者送禮心意不減，且越來越多比例傾向「無接觸」送禮，從電商採購直送給收禮方，帶動整體中秋禮盒銷量年增七倍。

此外，網家也指出，PChome 24h購物已連續第三年推出「PChome心禮節」，透過智慧AI結合大數據行銷，再搭配知名藝人直播帶貨並跨平台播放，衝出可觀流量，為第四季銷售旺季來臨前預先炒熱一波暑期購物潮。

而大學即將開學，數據顯示，全台機車市場於8月買氣回溫，總銷量回升至全年單月次高。消費者為減少與大眾接觸頻率，外出通勤轉為自駕，不少父母提早為家中大學生購車代步，帶動PChome 24h購物站上各品牌機車銷售量較上月成長近50％、電動自行車銷售量，較上月成長近兩倍。

(時報資訊)

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