受惠關鍵零組件供貨及料況短缺情況略為好轉，台板卡廠8月出貨動能多有較7月回升的表現，同步帶動包括映泰（2399）、承啟（2425）8月營收皆較上月增長，並維穩雙位數年成長。另一方面，受到越南協力廠停工影響的華擎（3515），也在陸合作廠產能逐步補上後，拉抬8月營收有一成以上回溫，預期最快9月就會回到正常水位。

進入第三季後，主機板市場在中低階產品因CPU及IC元件短缺影響下，供需缺口未減反增，使得現貨價格出現上揚，連帶拉抬映泰主板訂單需求增溫，尤8月料況一度好轉之際，推升其主板業務價量齊揚，加上顯卡業績加持，映泰單月營收一舉衝上近11個月來單月新高、達2.78億元，月增52.75％，並較去年同期成長27.38％，站上六年來同期高點。累計映泰今年前八個月營收達16.92億元，較去年同期增長25.55％，為2019年以來同期新高。

力拚主板出貨動能回穩的華擎，在台、陸外包合作廠加緊支援下，已補上停工的越南協力廠相當產能，帶動華擎8月合併營收較7月回升達11％以上、為14.39億元，雖仍相較去年同期的高峰減少16.95％，不過預期9月份外包廠的支援產能開始放量後，將再進一步推升華擎的出貨及營收動能。

截至8月為止，華擎累計合併營收達127.75億元，較去年同期成長7.04％，穩站歷年同期高點。在看好主板、顯卡市場仍供不應求，能見度高的伺服器業務亦不看淡下，華擎全年度營收拚較2020年增長的目標亦可望達陣。

另一方面，承啟則在受惠七彩虹等陸系品牌客戶拉貨力道持續強勁下，8月合併營收維穩23.58％的雙位數年增幅，達5.72億元，月增6.32％，來到今年以來單月次高。累計其今年前八個月營收38.86億元，年增逾58％，為五年來同期的高點。

(時報資訊)

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