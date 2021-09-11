靜電防護元件（ESD）供應商晶焱（6411）公告8月合併營收達3.55億元，改寫單月歷史次高。法人看好，在傳統旺季加持，加上新產能挹注，下半年營運將有機會繳出優於上半年成績單，全年業績將成長逾兩成且並創下新高表現。

晶焱10日公告8月合併營收達3.55億元、月成長1.8％，創單月歷史次高，相較2020年同期成長25.9％。累計2021年前八月合併營收為26.09億元，締下歷史同期次高，與2020年同期相比明顯成長32.8％。

法人指出，晶焱受惠於傳統旺季加持，加上遠端辦公／教育商機持續帶動拉貨動能，使ESD晶片出貨動能開始明顯升溫，成為帶動第三季營收成長的主要成長力道。

據了解，晶焱自2021年以來受惠於遠端商機，推動ESD晶片出貨不斷衝刺向上，主要原因在於USB控制IC製程從過去的80或55奈米不斷向下微縮至40或28奈米，使USB控制IC抗靜電能力不斷降低，因此外掛ESD晶片需求不斷看增，使晶焱出貨表現繳出亮眼佳績。

事實上，除了USB控制IC之外，其他如HDMI、SATA及Displayport等介面都有類似需求，晶焱亦鎖定相關商機，除了大啖PC／筆電市場訂單之外，更開始向外擴大至車用及物聯網等相關新興市場，使晶焱營收成長動能不斷。

展望後市需求，法人表示，晶焱除了第三季將持續大啖遠端辦公及行動裝置等訂單之外，同時更獲得晶圓代工大廠額外訂單支援，且在當前晶圓代工產能價格上漲同時，代表晶焱後續出貨產品單價將高於過往水準，使後續營收持續看增。因此整體來看，下半年合併營收表現將可望優於上半年水準，全年合併營收將年成長至少兩成，同時改寫歷史新高表現。

除此之外，針對後續的4K／8K商機，晶焱也沒有放過。晶焱指出，HDMI 2.1的高速影音訊號（TMDS）的傳輸速度由原先HDMI 2.0的18Gbps提高至48Gbps，解析度也從4K提升至8K，HDMI2.1的主晶片製程也較HDMI2.0更加先進，對ESD的耐受度也會相對降低，因此將衍生HDMI的ESD晶片相關商機。

(時報資訊)

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