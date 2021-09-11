經濟數據分析： 8月出口395.5億美元、進口360.8億美元，雙雙再創歷年單月新高，其中出口年增率26.9％，連14紅，表現優於經濟部原先預期374億美元至388億美元之間，主因來自：一、全球生產活動復甦，增補庫存效應；第二是5G通訊等新興科技及數位轉型商機；第三則是消費性電子新品如iPhone新機等備貨潮及旺季效應顯現，第四是國際原物料行情走高，價量齊揚。

出口表現佳，科技、傳產齊頭並進，展望第四季預期在旺季效應下，單月跨過400億美元大關機會大，不過由於9月逢中秋假期，工作天數比2020年少兩天，推估9月出口年增率約在23～27％之間，整體年增率將較8月微幅下滑。

盤勢分析：

觀察最近15年大盤中秋節前指數的表現，若以秋節前五日、十日來看，過去平均上漲機率分別為47％、53％，平均漲跌幅為-0.53％、-0.37％，顯示中秋節前指數不容易出現上漲，尤其愈接近中秋節的前五日，上漲機率更低，且整體來看指數以回檔居多，意味短期間指數整理機率將加大，因此，秋節前預期大盤空間不大。至於類股來看，食品、鋼鐵、橡膠秋節前平均漲幅是上漲的，上漲機率高於大盤，其中食品股上漲機率67％，表現最佳，有機會成為防禦型標的。

美元指數近期出現強勢反彈，突破月、季線反壓，造成亞幣近期也出現回檔，回到月線附近，預期台幣在此影響下，短期不容易有機會升值，不利於後續資金動能轉強；法人態度上，外資近期在現貨市場雖然買超趨緩，但期貨未平倉空單近期持續減碼，整體空單降至近期相對低點，本土投信在集中與櫃買市場出現減碼，顯示近期土洋看法不一致。

至於政府基金雖然在指數回檔之際出現小幅回補，但金額不大，融資近期隨著指數整理，持續減碼，整體來看，資金、法人、籌碼呈現多空分歧，預期台股在多空夾擊下，不易有大漲表現。

選股方向：

鋼市淡季已漸步入尾聲，亞洲鋼價經過短暫良性修正後已逐步回穩，加上第四季將進入市場需求旺季，中鋼9月內銷月盤基價已經調漲1.2％，由於諸多政策落實後近期各鋼品報價持續上漲，全球鋼鐵供應更加吃緊，隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，鋼價將迎來新一波反彈契機，預期下周中鋼10月盤價若有機會上漲，有機會激勵鋼市走揚。

蘋果對外發出邀請函，將於美西時間9月14日上午10時（台灣時間為15日凌晨1時）舉辦一場特別活動，預期這場秋季發表會料將推出iPhone新機；iPhone 13將有四款機型發表，新機9月24日正式開賣，目前蘋果市值已超越2.5兆美元，創波段新高，預期概念股仍具備題材。

(時報資訊)