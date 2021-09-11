櫃買指數連拉兩根長紅，10日收高214.63點站回季線之上，周K線雖然收黑，但法人本周來主要買超世界（5347）、漢磊（3707）、元太（8069）、宣德（5457）等業績題材股，展現帶量攻堅強勢，下周法人買超概念股行情持續受到關注。

三大法人10日對上櫃股票合計買超11.03億元，其中投信買超4.54億元，外資及自營商各買超2.69億元、3.79億元。

整體法人周合計賣超金額14.86億元，主要是自營商賣超10.34億元（包含自行買賣為賣超4.71億元、避險為賣超5.63億元），另投信及外資周賣超分別為3.84億元、0.66億元。

10日櫃買市場在權值股的世界、穩懋，高價股的信驊、譜瑞-KY、力旺、環球晶、鈊象，以及近期熱門股的漢磊、群聯等走揚，帶動市場追價買氣，櫃買指數震盪走高收214.63點，剛好站上季線關卡。

盤勢震盪整理之際，觀察法人本周主要買超上櫃熱門股，世界、漢磊、元太等排名前三大，累計買超量都超過4,000張，各為4,746張、4,554張、4,245張，宣德排名第四、買超也有3,567張。

其餘法人周買超量較多個股依序有：光洋科（2,924張）、聚和（2,139張）、晟德（1,952張）、典範（1,918張）、台嘉碩（1,829張）、中美晶（1,726張）、宏捷科（1,535張）、越峰（1,376張）、宏遠證（1,373張）等，主要都有外資買盤加持。

大展投顧總經理賴建承指出，美股維持高檔震盪行情，加權指數及櫃買指數都站回季線上，不過近期兩市場成交量能都偏低，仍必續配合擴量才能有效站穩季線上，加以中秋節連假前買盤轉趨保守，下周盤勢仍偏向指數震盪整理、個別題材股表現的格局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意