台股量能急凍，9日更創2021年新低量，反觀興櫃本周成交金額卻回溫，由上周的207.7億元，微幅增加至221.64億元。Delta變種病毒侵擾、電子旺季效應可期，帶動生技、科技股走勢，繳出亮眼成績單。

盡管興櫃本周資金活水「微回歸」，僅醣基、巨有科技、綠界科技、普生、光晟生技、景凱、達輝光電、廣化八檔個股周漲逾一成。

興櫃題材股各自崢嶸，隨Delta病毒入侵社區，生技族群挾股價跌深優勢，再扮演吸金焦點。興櫃本周漲幅前20大，就有九檔為生技股，醣基大漲31.82％，普生、光晟生技、景凱則揚升11～17％；同樣具備「宅經濟」題材的綠界科技同步奮起，周漲幅高達16.43％。

此外，科技股、「五倍券受惠股」同樣不落人後，IC設計股巨有科技單周勁揚17.6％，新纖光電事業群中的達輝光電、飯店集團桃禧股價也逆勢走升。

醣基本周股價受消息面激勵，前中研院院長翁啟惠以醣研究獲得威爾許化學獎，獲外界點名有望奪下諾貝爾獎。利用翁啟惠醣技術發展新藥的醣基也「沾光」，10日最高價一舉衝上84.6元，為近四年來新高，股價單周更狂飆逾三成。

IC設計服務公司巨有科技，則是專注於ASIC／SoC設計的Turnkey服務，8月營收達0.41億元，月增9.2％、年增30.3％；累計前八月3.39億元，年成長近八成。法人分析，晶圓代工報價「漲不停」，IC設計族群恐遭遇漲價議題襲擊，相對而言ASIC及矽智財（IP）相關類股則可望受惠，後市營收可期。

此外，國內疫情再度遭遇Delta病毒攪局，本土確診個案本周升溫，帶動「宅經濟」發威。興櫃股王第三方支付業者綠界科技，8月營收1.27億元，年增逾四成，加上消息面激勵，股價9日最高價飆升至1,450元，為7月初以來新高，周漲幅也高達16.43％。

「正牌水餃股」八方雲集9日上市，使「連鎖餐飲」風潮一路吹往興櫃市場。本土連鎖咖啡品牌路易莎咖啡將於17日登錄興櫃，觀光餐飲股再添生力軍。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意