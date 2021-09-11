美、歐、大陸及台灣等各國政府傾力支持電動車產業，催化電動車時代加速到來。電動車產業長達20年百兆級商機令人引頸期待，但投資人想問的是該如何入手、如何挑選投資標的，才能真正抓對全球長線爆發商機。

法人認為，選對趨勢外還須選對標的，國際品牌廠往往是引領產業革命的先驅，不僅接單、獲利受惠多，股價表現也多呈現領漲，甚至還可能走出長達十年以上的股價噴發行情，以過往掀起智能手機熱潮的全球手機龍頭廠蘋果（Apple）為例，iPhone自2007年問世以來引發全球換機潮，蘋果至今股價翻漲45倍，漲勢驚人。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，電動車是一種從無到有，從根本改變產業的過程，在投資邏輯上，投資人宜更積極的擁抱正在黃金成長期的領導性品牌廠。

同樣以蘋果的產品iPhone為例，根據研究指出，其約新台幣5萬元的售價中，供應鏈廠獲得的金額約1.5萬，而其他的3.5萬，也就是約七成的利潤，都是屬於品牌廠蘋果本身。

這也說明了為何蘋果近五年股價成長逾477％，而反觀主要代工蘋果手機的台灣廠，如鴻海、廣達、仁寶等，近五年的股價漲幅則僅在20～70％左右，因此現階段投資人若要投資電動車，宜將眼光放長，關注如特斯拉、蔚來汽車等純電動車領導品牌，並長期持有。

法人認為，投資人可透過指數型投資參與全球電動車趨勢，觀察ICE FactSet全球智能電動車指數，成分股鎖定電動車及相關供應鏈的全球龍頭廠，預估2022年每股盈餘（EPS）成長率有望成長25.02％，增幅完勝標普500指數的16.63％。整體來看，目前的電動車領導品牌廠，應有望循蘋果模式出現長達十年以上的爆發行情，建議投資人可透過長線分批布局存ETF的方式，抓住電動車長線商機。

(時報資訊)

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