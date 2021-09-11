為了遏阻違約交割情況持續惡化，證交所與櫃買中心10日宣布，自10月12日起，於一年內再次發生違約交割的「累犯」，即使結案清償，但在清償完三個月內的前十個交易日進行交易，券商將要求該投資人所有交易都要預收款券。

對於此一新令，證券商大致無異議，認可透過此一風險控管，有助穩定市場。

證交所表示，2021年到目前為止，整體市場結算交割秩序仍屬良好，且84％違約投資人已清償結案，但據了解，違約交割年齡層有年輕化的現象，以2021年上半年來說，30歲以下年輕族群發生違約交割年成長率高達39％，遠比其他年齡層還多。

此外，為了避免投資人違約交割再犯，祭出預收款券，不過，證交所統計，過去年度「累犯」的人數並不多，只有個位數，2021年上半年更是掛零。

證交所10日宣布，為維護交易市場秩序，自10月12日起，將要求證券商對違約投資人實施下列管理措施：

一、自實施日起，投資人「首次」發生違約，申報投資人違約之證券商應以文件，通知投資人買賣證券應履行交割責任；並告知投資人爾後再發生違約之相關管理規範。

二、投資人「再次」發生違約距前次違約時間尚在一年內，全體證券商自接獲證交所每日上午8點30分之結案公告日起三個月內，受理該投資人首次交易日起連續十個營業日之委託，須預收足額款券。

近來違約交割情況日益增溫。依證交所9日公告（7日交易）證券商申報違約交割情形，市場整體買進、賣出合計6,421.78萬元，買賣相抵後金額134.16萬元，個股則有新唐爆出4,018.7萬元違約交割，等於是這波從5月違約交割的火，從貨櫃三雄燒到半導體股。

證交所也再次呼籲，邇來小額違約及年輕族群違約件數有增加現象，為了提升投資人風險意識，請證券商加強注意下列事項：

一、受理投資人線上開戶應落實徵授信作業。

二、落實對投資人當日沖銷交易之損益核算，評估增減其單日買賣額度。

三、對採網路或APP下單年輕小資族，應運用各種途徑（例如：簡訊、專人電話、APP推播及日對帳單等）加強宣導，強化其風險意識。

(時報資訊)

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