富邦媒（8454）10日公告8月營收，單月合併營收約72.2億元，年增31.7％，再創單月同期新高。累計1～8月合併營收也再次突破歷史同期高點，約為550.1億元，較去年同期成長32.4％，再締新猷。

10月初正式上線的振興五倍券，首度將電商平台納入適用範圍，市場預期富邦媒等多家電商將受惠，激勵富邦媒股價10日開盤後一路上揚，盤中一度上漲7.7％，收盤價1,845元，上漲5.43％。

富邦媒計畫近期公布振興五倍券的相關配套計畫，法人預期，富邦媒上半年累積稅後純益16.65億元，年增82.6％，經追溯無償配股影響之每股盈餘9.15元，已刷新歷史新高記錄，而第四季原本就是雙11檔期大慶，又有耶誕節及新年贈禮商機加持，加上電商適用五倍券加持，以及富邦媒近兩年來領先同業積極擴建全省物流倉儲及自動化設備，將帶動富邦媒第四季業績成長動能，全年獲利展望有望再創新高記錄。

富邦媒表示，8月優異的業績表現，主要受惠於父親節、情人節、中元節、中秋節等四大節慶挹注，帶動按摩器材、餐廚用品、生鮮與食品、精品配飾等商品優異的銷售表現，全台瘋東奧亦掀起運動用品等相關買氣，為營收增添成長動能。

8月momo網路購物營運行駛於穩健成長的軌道，年增34.4％，業績佔比突破九成，居家生活、美妝保健、健康休閒、3C家電、流行精品等五大品類皆維持雙位數成長，行動購物年增達41％，占網購業績佔比約為76.2％。

時序跨入下半年購物旺季，首波momo 《99狂購節》祭出眾多優惠好康，加上9月份中秋檔期，momo截至目前已推出第二波《中秋好食光》造節活動，陸續帶動月餅及中秋烤肉必備商品相關買氣搶搶滾。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意