航空雙雄受惠航空貨運價量齊揚，8月貨運收入均創新高。華航（2610）8月貨運收入首度突破百億元大關，改寫華航成立62年來最高紀錄，帶動華航整體合併營收上衝至111.71億元。長榮航8月合併營收89.77億元，為2020年2月疫情爆發以來最佳表現。

華航表示，8月貨運收入達101.01億元新高，月增7.12％，更較去年同期大增28.40億元，推升華航8月整體合併營收達111.71億元、年增23.69％。

華航表示，8月貨運營收創下歷史新高，主要因運能維持高檔，客貨機逐步增班，總體運能放大；東南亞疫情嚴峻、大陸閉環政策及海運塞港短期仍然未解，使貨運出口市場艙位需求穩健強勁；加上電子新品上市、汽車零件、半導體等需求殷切，往歐美艙位市況持續強勁，維持高裝載率，美線及大陸線運價相對高檔，致使整體貨運收入增長。

進入第四季傳統旺季，市場總艙位呈現供不應求態勢，預期運價尚可維持相對高檔水準。因應台灣飛往芝加哥客貨運航班減少，華航積極調整美國線貨運艙位，適時調派增班，滿足市場需求；並持續爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備、中短期包機等，彈性調整運能，機動調節客、貨機運力與運能，爭取整體最佳營收。

長榮航8月營收分布上，貨運收入70.35億元，創歷史新高，年增64.58％、月增7.73％；客運收入為9.77億元，為去年4月以來新高，年增8.05％、月增7.28％，。

長榮航表示，8月貨運營收創新高，來自於兩大航線運價調漲，分別是8月12日起調漲台灣出口至大陸各航點運價，漲幅20％～30％，及8月19日起調漲台灣至北美線運費，漲幅在20％～25％區間。9月1日起長榮航也再度調漲台灣至大陸各航點運價，漲幅約25％～30％，預計長榮航9月貨運收入將有機會再寫歷史新高。

長榮航第二季EPS為0.03元，由虧轉盈，基於7、8月合併營收83.18億及89.77億元，分別是2020年2月以來單月營收第四高及第一高，預期第三季EPS將持續獲利。

(時報資訊)

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