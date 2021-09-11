興櫃8月營收出爐！興櫃「營收王」遠壽（5859）雖蟬聯冠軍，營收卻出現年月雙減；反觀半導體產業熱絡，在成熟製程需求激增、產能供不應求下，晶圓代工力積電（6770）營收連八月創高，與驅動IC廠瑞鼎（3592）、廠務工程和淞（6826）同寫年月雙增佳績、入列興櫃「營收前十強」，半導體股「大開派對」。

營收前十大公司與7月相同，前六名同樣由遠壽、燁聯、力積電、瑞鼎、三商家購、采鈺拿下，至於第七名則是由和淞以「黑馬之姿」奪得；伊雲谷、洋基工程、永豐實分居第八至十名。

興櫃「營收王」遠壽8月營收雖再度蟬聯冠軍，惟單月營收卻明顯縮水至僅77.88億元，年月同步出現雙位數大減，月減17.49％、年減19.65％，創三個月來新低；累計前八月營收642.74億元，正式較去年同期衰退，年減1.69％。

晶圓代工產能供不應求，興櫃晶圓代工廠力積電受惠成熟製程晶片大缺、產能供不應求。法人指出，力積電目前所有產品產能均滿載，8月營收58.49億元，月增8.27％、年增則高達51.27％，連續八個月創新高；累計前八月營收398.25億元，年成長33.42％。

從事高科技廠務工程的和淞，主要提供高科技廠房設施廠務系統工程規劃、廠房設施設備代工，應用於半導體、記憶體、LCD及封測等產業，客戶涵蓋台積電、聯電、力積電、南亞科等。隨半導體產能吃緊，外界預期，國內半導體設備廠將成受惠者，8月營收「技驚四座」衝上8.85億元，月增42％、年增77.85％，躋身興櫃營收前十大。

興櫃8月近90家公司呈現年月雙增，華安、廣化、晶呈科技、達勝等營收更較上月翻倍成長。

(時報資訊)

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