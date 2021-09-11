台股基本面佳，9月來指數維持萬七及月線兩關卡上震盪，隨上市櫃公司8月營收出爐，其中晶圓雙雄、旺宏（2337）、英業達（2356）、京元電（2449）、台聚（1304）、南亞（1303）等十檔業績成長股，單月營收年增、月增，法人9月來有明顯買超，後市仍受關注。

台股自8月20日低檔16,248點反彈，接連站回半年線、月線關卡上，也讓8月的月K線連拉兩紅，9月來高檔雖然在季線上下震盪，10日加權指數收高17,474.57點再站上季線，但下檔也守穩萬七及月線兩關卡。在盤勢高檔震盪之際，市場場緊盯上市櫃最新公布的8月業績。

根據台新投顧彙整資料顯示，上市櫃公司8月營收呈現年增、月增，法人9月來積極加碼者（不含金融股），主要有聯電、台積電、旺宏、英業達、京元電、合晶、欣興、台聚、南亞與景碩等，其中電子股占大宗。

檢視聯電8月營收187.89億元，年增26.60％以及月增2.31％，台積電8月營收回升到1,374.27億元，雙增幅度都達到兩位數，年增11.84％、月增10.33％；9月來法人各大舉買超聯電7.9萬張、台積電6.9萬張。

至於法人主買超營收雙增股中唯二傳產股，為台聚及南亞，受惠原物料行情，台聚8月營收60.74億元，年增51.62％，南亞8月營收374.22億元，年增68.49％，台聚及南亞兩公司單月營收月增率各為1.33％、1.7％。

(時報資訊)

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