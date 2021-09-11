上市櫃8月營收10日全數公告，由於台灣外銷出口動能強勁，支撐公司營運續居高檔，加上基期因素，統計前八月營收已超越去年全年的個股達135檔，其中指標股有華邦電（2344）、陽明（2609）、亞聚（1308）等15檔，業績亮眼。

群益投顧董事長蔡明彥表示，台灣8月出口規模395.5億美元，創單月新高，出口年增率26.9％，已是連14個月正成長，顯示整體外銷動能依然強勁，對照上市櫃營收表現也可看出正處在向上成長軌道，預估8、9月出口動能續強，基本面樂觀看待。

進一步統計，上市櫃千檔公司當中，累計前八月合併營收已超過去年全年的共有135檔，較前七月營收超過去年全年的71家大幅增加近一倍之多，旺季效應顯現。

其中，以營收規模區分，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海包辦前三大，受惠運價高漲，前八月營收都比去年全年增加三至六成之間；而鋼鐵股的大成鋼、燁輝同樣表現亮眼，8月業績較去年同期大幅跳高，帶動累計營收再締高峰紀錄。

法人分析，由於去年全球遭逢疫情衝擊，使得終端需求大減，而隨著景氣持續復甦，拉貨力道回升，搭配基期來看，使得傳產原物料族群業績成長力道會更為顯著。

若搭配9月以來三大法人進出動向觀察，期間買超逾千張的前八月營收績優生，則有華邦電、陽明、亞聚、聯成、彩晶、台驊投控、國巨、晶宏、士紙、惠特、典範、名軒、晶豪科、聯上發、中石化，類股分類上較為分散。

華邦電8月營收88.16億元，雖較7月減少3％，但年增率高達98.9％，累計前八月營收644.65億元。市場預估，NOR Flash報價仍有上漲空間，外資10日大買1.42萬張。

(時報資訊)

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